Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'ne başvuru süresi 28 Nisan'a uzatıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenecek Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri organizasyonuna başvuru süresi uzatıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, 1995 yılından beri çevre bilincinin gelişmesine, çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunan sanayi kuruluşlarının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen organizasyon için 28 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

KSO, Türkiye genelinde başvurulara açık olan organizasyon için kendine güvenen çevreci sanayi kuruluşlarını başvuruda bulunmaya davet ediyor.

"Çevre Ödülü" ve "Sektör Ödülü" olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek organizasyonda ödül almaya hak kazanan firmalar, çeşitli avantajlardan yararlanacak. Bu firmalara İZAYDAŞ tarafından bir yıl boyunca özel indirimler uygulanacak.

Organizasyon ve başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiye Kocaeli Sanayi Odası'nın internet adresinden ulaşılabiliyor.



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