Kocaeli'de dini nikahlı eşini silahla yaraladığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, dini nikahlı eşini silahla ateş ederek yaraladığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden A.A. (23) ile dini nikahlı eşi M.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y'nin tabancayla ateş ettiği A.A. bacaklarından yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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