Kocaeli'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde derin yaralar alan Kocaeli'nin yapılan çalışmalarla yaralarını sardığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin olası afetler için hazırlıklarını sürdürdüğü anlatılan açıklamada, kentsel dönüşüm projelerine ağırlık verildiği, riskli ve rezerv alan ilan edilen bölgelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Körfez Barbaros Mahallesi, İzmit Cedit Mahallesi, Dilovası Tavşancıl Mahallesi, Gölcük Merkez Mahallesi ve Kandıra Akdurak Mahallesi'nde 19,3 hektar riskli alan ve 109,9 hektar rezerv alanda dönüşüm çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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