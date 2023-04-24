KSO Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'de ihracat yapan firmaların yüzde 20'sinin dış siparişlerinin mayıs ayında arttığını belirtti.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve KSO verilerine göre, nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi.

Kapasite kullanım oranının Türkiye genelinde yüzde 75,4 ile geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan gerilerken, mart ayına göre 1,9 puan arttığını anımsatan Zeytinoğlu, Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranının ise nisan ayında yüzde 71,6 ile geçen yıla göre 0,2 puan, mart ayına göre 0,6 puan arttığını kaydetti.

Zeytinoğlu, nisan ayında otomotiv, kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranlarının, genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olduğuna dikkati çekti.

Kapasite kullanımlarında ihracat yapan bir il olmasının etkisiyle Kocaeli’nin pozitif ayrıştığına değinen Zeytioğlu, Kocaeli firmalarının gelecek dönem beklentilerine yönelik şunları kaydetti:

"Nisan ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının mayıs ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda, firmalarımızın yüzde 22'si mayıs ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 18'i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 60'ında ise iç sipariş miktarlarında değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 20'si dış siparişlerinin mayıs ayında arttığını belirtirken, yüzde 17'si azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 63'ünde ise alınan dış sipariş miktarlarında değişim yaşanmamıştır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.