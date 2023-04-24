Kocaeli'de 498 sikkenin ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 498 sikkenin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Kandıra ilçesinde teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 498 sikke ile 7 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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