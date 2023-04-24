GÜNCELLEME - Kocaeli'de dini nikahlı eşini silahla yaraladığı iddia edilen kadın adli kontrolle salıverildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dini nikahlı eşini silahla ateş ederek yaraladığı öne sürülen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden A.A. (23) ile dini nikahlı eşi M.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y'nin tabancayla ateş ettiği A.A. bacaklarından yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli kadın, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.





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