Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve İzmit ilçelerinde iş yerinden ve otodan hırsızlık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla zanlılar M.İ. ve S.Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

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