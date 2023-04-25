İzmit Körfezi'ne 5 bin yavru balık daha salınacak

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde balık popülasyonunu arttırma çalışmaları kapsamında 5 bin yavru balığı daha körfez sularına bırakacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, körfezin çevresini ileri derecede biyolojik arıtma tesisleriyle çeviren Büyükşehir Belediyesi, balık türlerinin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin devamı ve halkın denizden daha fazla istifade etmesi için 2017'de "İzmit Körfezi'ni Balıklandırma Projesi"ni başlattı.

İzmit Körfezi'nden alınan kalkan, levrek ve çupra türlerinden anaç balıklar, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde çoğaltıldı.

Anaç balıklardan elde edilen yavrular, 2017 yılından itibaren körfez sularına salınmaya başlandı. Bu süreçte 36 bin yavru balığı körfeze bırakan Büyükşehir Belediyesi, 28 Nisan'da 5 bin yavru balığı daha bölgeye salacak.

Böylece proje kapsamında toplam 41 bin yavru balık denizle buluşmuş olacak.

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