Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.



Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde Mehmet K. idaresindeki 34 NB 0466 plakalı motosiklet, Adnan Sinan Y. yönetimindeki 34 KH 1733 plakalı otomobille çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Otomobil sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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