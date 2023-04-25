Türkiye Karting ve Klasik Otomobil şampiyonalarının ilk ayakları Kocaeli'de yapılacak

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KOCAELİ (AA) - MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası ile 2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı olan Batı Kurumsal Karting Yarışı 29-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.



Organizasyonda 6-9 yaş micro, 7-12 yaş mini, 12-15 yaş junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri master kategorisinde yarışlar yapılacak.



Katılımcılar, tüm kategorilerde üçer yarışta mücadele edecek.





- 2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası

2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası da 29 Nisan Cumartesi günü Kocaeli’de düzenlenecek Bahar Rallisi ile başlayacak.



Kerpe'deki TOSFED Körfez Pisti'nden start alacak yarışta katılımcılar, gün boyunca Kandıra-Kerpe bölgesinde belirlenen etapları geçtikten sonra başlangıç noktasında mücadeleyi tamamlayacak.



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