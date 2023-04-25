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Freni patlayan midibüs kırmızı ışıkta duran 5 araca çarptı, 2 kişi yaralandı

AA

Freni patlayan midibüs kırmızı ışıkta duran 5 araca çarptı, 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde freni patlayan midibüsün 5 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Erenler Mahallesi'nde midibüslere giriş yasağı bulunan Gazanfer Bilge Bulvarı'nda seyreden 10 CAT 63 plakalı korfbol sporcularını taşıyan midibüsün, yokuş aşağı inerken freni patladı. Kontrolden çıkan araç, bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen 1'i taksi 5 otomobile çarptı.

Kazada, 41 ADK 986 plakalı otomobilin sürücüsü E.D. ile taksi sürücüsü D.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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