Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 87 gram bonzai, 71 adet uyuşturucu hap, 1 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 425 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen F.D, H.Ö, ile E.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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