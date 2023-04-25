Kocaeli'de otoparkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yeniyalı Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin otoparkında, düğün sonrasında iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ö.F.B. (16) ile Y.K. (16) bıçakla yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bıçakla boğazından yaralanan Ö.F.B'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alırken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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