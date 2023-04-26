Kocaeli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.



İstasyon Mahallesi 1456 Sokak'ta V.A. idaresindeki 41 P 5844 plakalı servis minibüsü ile H.A. yönetimindeki 41 P 4299 plakalı servis minibüsü çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü V.A. ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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