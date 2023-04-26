TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması Kocaeli'de başladı

KOCAELİ (AA) - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde teknik kontrollerle başladı.

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) öncülüğünde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen yarışmada 16 takım mücadele ediyor.

Gençlerin yeni nesil ulaşım teknolojilerine odaklanmasını sağlayan Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda teknik kontroller yapıldı.

Startı yarın verilecek yarışlar, 29 Nisan Cumartesi günü sona erecek.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AA muhabirine, yarışmanın geçen yıl başladığını belirterek, "Avrupa'nın en uzun Hyperloop pisti"ne sahip olduklarını söyledi.

Hyperloopun, beşinci nesil ulaşım aracı olarak tarif edildiğini aktaran Mandal, "Ses hızına ulaşabilecek bir hızla gelecekte raylı sistemlere alternatif olabilecek bir ulaşım aracı. Geçen yıl 2 araç kendini, tüpte test etme aşamasına gelmişti. Bu yıl 16 takımımız burada ve büyük çoğunluğu da o 200 metrelik tüpte araçlarını yarıştırabilecek. Sabah onları ziyaret ettim. '150 kilometre hıza çıkmaya hazırız' diyorlar. Bu acayip bir özgüven. Heyecanla bekliyoruz. Hyperloop araçlarına bakarsanız, karmaşık bir mühendislik sorununu disiplinlerarası bir yaklaşımla çözebiliyor bu arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.

Mandal, yarışmaya 40'tan fazla takımın başvurduğunu ve 16 takımın alana gelmeye hak kazandığını kaydetti.

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