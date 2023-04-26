Kocaeli'de belediye personeli iş yerinde ölü bulundu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin İzmit ilçesinde belediye personeli Yasin Sancaktutan, iş yerinde ölü bulundu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü'nde çalışan Yasin Sancaktutan (45), mesai arkadaşları tarafından iş yerinde hareketsiz halde bulundu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sancaktutan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu.

Geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Sancaktutan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





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