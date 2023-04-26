DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de sanayicilerle buluştu:

KOCAELİ (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Farklıyız ama yan yanayız, bu farklılıklarımızla beraber Türkiye'nin ortak yarınlarını inşa ediyoruz." dedi.

Gebze'deki bir otelde iş dünyası temsilcileri ve sanayicilerle bir araya gelen Babacan, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ve önemli avantajlarının bulunduğunu söyledi.

Bu avantajlara rağmen, nüfus olarak benzer bir yapıya sahip Almanya'da çalışan sayısının Türkiye'den fazla olduğunu belirten Babacan, ülkenin refahının ancak çalışılarak, üretim yapılarak ve ihracat gerçekleştirilerek yükseltebileceğini kaydetti.

Ekonomide güven ortamının nasıl sağlanacağını maddeler halinde sıralayan Babacan, vaatlerinden ve hazırladıkları eylem planlarından bahsetti.

Babacan, Millet İttifakı'nın bir araya gelme sürecine değinerek, şöyle devam etti:

"Bu işbirliği, güç birliği; Türkiye'ye kazandıracak olan budur. Bu işbirliği öyle bir işbirliği ki şu 6 partinin logosu var ya yan yana, bu 6 logoyu yan yana koyduğunuzda aslında tüm Türkiye çünkü bu 6 logo, 6 parti, Türkiye'deki tüm toplum kesimlerini temsil ediyor. Toplumdaki bütün yaşam tarzları burada var. 'Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.' deyip de 'Burada benim gibi kimse yok, bana benzer kimse burada bulamıyorum.' demek zor çünkü, burada herkes, burada tüm Türkiye var. Öbür tarafa baktığınızda pek öyle değil."

Altı parti olarak bir araya geldiklerini dile getiren Babacan, "6 parti olarak ne yaptık? Bir araya gelip tek parti olmadık, hepimiz ayrı ayrı siyasi partiyiz. Ama ne yaptık? Türkiye'nin yarınları için ne yapacağımıza karar verdik ve Türkiye'nin yarınları için omuz omuza beraberce yürümeye karar verdik. Yaptığımız bu. Birbirimize bulamaç olmadık ama yan yanayız. Farklıyız ama yan yanayız, bu farklılıklarımızla beraber Türkiye'nin ortak yarınlarını inşa ediyoruz. Onun için yaptığımız çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan, konuşmanın ardından basına kapalı devam eden toplantıda katılımcılarla görüştü, sorularını yanıtladı.

Daha sonra Çayırova ilçesine geçen Babacan, partisinin ilçe başkanlığının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

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