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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank, Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda konuştu:

AA

Bakan Varank, Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda konuştu:

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, en önemli yatırımın, gençlere ve insanlara yapılan yatırım olduğunun farkında olduklarını belirterek, "Onun için de TEKNOFEST'te her yıl hem yarışma kategorilerimizi artırıyoruz hem de daha fazla gencimizi bu yarışmalara dahil etmek üzere bu yarışmaları tanıtıyoruz." dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı.

Yarışmanın yapıldığı TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ne Togg ile gelen Bakan Varank, takımları ziyaret ederek araçlara imza attı, öğrencilere yarışlarda başarı diledi.

Yarışların startını veren Varank, gazetecilere, lise ya da üniversite seviyesinde gençlerin, kendi araçlarını tasarlayarak yarışmaya katıldığını, finale kalanların 3 denemede en uygun şartlarda, en az elektriği harcayarak parkuru tamamlamaya çalıştığını söyledi.

Bunun aslında bir hız yarışı olmadığını belirten Varank, şöyle devam etti:

"Bir verimlilik yarışı. Böylece gençlerimize aslında mühendisliğin en detaylı aşamalarına kadar kabiliyetlerini geliştirme şansını veriyoruz. Biraz önce arkadaşlarımız için start bayrağını salladık. Lise takımları yarışmalara başladılar. Tabii bu yarışmalar, gerçekten dünyanın gelecekte ihtiyaç duyduğu teknoloji alanlarına yönelik bizim tasarladığımız yarışmalar. Bu yarışmalar, insansız sualtı araçlarından savaşan İHA yarışmalarına kadar 41 farklı kategoride düzenlendi. Tüm Türkiye'den 300 binden fazla takım, 1 milyonun üzerinde genç arkadaşımız, uluslararası takımlar da dahil olmak üzere bu yarışlara katılmak için başvurdu. Peyderpey bu yarışmaları düzenliyoruz. İnşallah İstanbul'da 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde de bu yarışmalarda birinci olan kardeşlerimizin ödüllerini takdim edeceğiz."

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nın Gebze'de büyük bir heyecanla devam ettiğini dile getiren Varank, 2 gün boyunca bu yarışmaların süreceğini, katılımcıların kazandıkları başarılara göre İstanbul'daki organizasyona katılacağını söyledi.

Varank, yarışmacıların İstanbul'da kendi teknolojilerini, tüm Türkiye'den TEKNOFEST'e katılan vatandaşlara sergileme imkanına sahip olacağını, birinci olanların da ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden teslim alacağını belirtti.

- "TEKNOFEST atölyelerini Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracağız"

Gençlere ve insanlara yapılan yatırımın önemine işaret eden Varank, şöyle dedi:

"Biz en önemli yatırımın, gençlere ve insanlara yapılan yatırım olduğunun farkındayız. Onun için de TEKNOFEST'te her yıl hem yarışma kategorilerimizi artırıyoruz hem de daha fazla gencimizi bu yarışmalara dahil etmek üzere bu yarışmaları tanıtıyoruz. Onlara desteklerimizi çeşitlendiriyoruz. Bakanlık olarak Türkiye'de teknoloji yıldızı gençler yetiştirmek üzere uyguladığımız farklı programlar var. Türkiye'nin 81 ilinde 100 deneyap teknoloji atölyesi açtık. Burada ortaokul ve lise seviyesinde evlatlarımıza robotikten kodlamaya kadar teknoloji eğitimleri veriyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni bir başlangıç yapacağız. TEKNOFEST atölyelerini Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracağız. İşte TEKNOFEST'e katılacak gençlerimiz de bu TEKNOFEST atölyelerine gelip takım arkadaşlarıyla beraber çalışabilecekler, oralarda kendilerine vereceğimiz mentorlükten malzeme desteğine kadar farklı desteklerimizden faydalanarak TEKNOFEST yarışmalarına çok daha iyi şekilde hazırlanabilecekler."

Bakan Varank, yarışmalarda kullanılan parçaların yerli olmasına ilişkin soru üzerine, gençlerin takım halinde çalışmayı öğrendiğini ve bunu içselleştirdiğini vurguladı.

Takımların gelişimlerini her yıl görebildiklerini dile getiren Varank, "Tabii biz bu yarışmaları düzenledikçe Türkiye'de bu yarışmalara destek vermek isteyen özel sektör şirketlerinin paydaşlarının sayısının arttığını da görüyoruz. Önceleri yurt dışından tedarik ettiğimiz parçalarla bu yarışmaları düzenlerken, artık Türkiye'deki tedarikçi şirketlerin bu yarışmalara katkı verdiğini, burada kullanılan ekipmanları desteklediğini, daha önce bunları üretmeseler bile bu yarışlar için bu tip ekipmanları ürettiklerini görebiliyoruz. Bu elektrikli araç yarışlarında olduğu gibi roket yarışlarında da böyle. Önümüzdeki yıllarda şimdiye kadar hep yurt dışından aldığımız, mesela küçük roket motorlarını inşallah önümüzdeki dönemde bu yarışmalara katılmış genç arkadaşlarımızın kurdukları şirketlerin ürettikleri ürünlerle biz bu yarışmaları düzenleyeceğiz. Bu da aslında yaptığımız işin ne kadar faydalı olduğunu, nasıl etki oluşturduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Varank, tüm Türkiye'yi hem Gebze'deki kampüse hem de 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul'a beklediklerini belirterek, TEKNOFEST coşkusunu tüm Türkiye ile beraber İstanbul'da yaşayacaklarını sözlerine ekledi.

Bakan Varank'a, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da eşlik etti.

Varank, daha sonra TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü öncülüğünde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'na katılan takımları ziyaret ederek başarı diledi.

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