Kocaeli'de kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Körfez ve Gebze ilçelerinde çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 2 bin 490 paket kaçak sigara ve 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.



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