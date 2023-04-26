TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda konuştu:

KOCAELİ (AA) - TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı da olan T3 Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "İnşallah çok yakın bir gelecekte, ülkemizin aynen SİHA'larımızda olduğu gibi dünyaya damgasını vuracak nice girişiminin dünya çapında yankılandığını duymaya başlayacağız." dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı.

Yarışmanın yapıldığı TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ne gelen Bayraktar, takımları ziyaret ederek, başarı diledi.

Bayraktar, gazetecilere, TEKNOFEST'i düzenledikleri ilk yıl olan 2018'de 20 bin öğrencinin yarışmaya başvurduğunu belirterek, katılımın giderek arttığını ve sayının 1 milyon öğrenciyi aştığını söyledi.

Bunun, Türkiye'nin yüksek teknolojiyi geliştirme serüveninde ne kadar büyük bir dip dalga oluşturduğunu gösterdiğini dile getiren Bayraktar, bu gençlerin yakın gelecekte, ülkenin yeni nesil yerli arabalarında ve tüm diğer insanlı ve insansız akıllı otonom sistemlerde görev alacağını vurguladı.

Bayraktar, katılımcıların bilimi, bilgiyi sadece kitaplardan değil, dokunarak, uygulayarak ve bir anlamda içselleştirerek öğrendiğine işaret ederek, "Bunun yanında takım ruhu... Dünyadaki artık bütün büyük bilimsel gelişmeler de teknolojik ilerlemeler de takım oyunuyla yapılıyor. Bu anlamda da gencecik yaştan, lise çağından takım oyununu öğrenmiş olmaları en büyük kazançlardan biri diye değerlendiriyorum. TEKNOFEST bir iklim gibi, mevsim gibi geliyor. Her yıl coşkusu çok farklı. Git gide geometrik bir artışla büyüdüğünü görüyoruz. İnşallah çok yakın bir gelecekte, ülkemizin aynen SİHA'larımızda olduğu gibi dünyaya damgasını vuracak nice girişiminin dünya çapında yankılandığını duymaya başlayacağız." diye konuştu.

Yarışmada yerlilik oranıyla ilgili soru üzerine Bayraktar, TEKNOFEST'e 2018 yılında katılan takımların bir kısmının yurt dışından gelen parçalarla robotlarını yaptığını söyledi. O takımın, sonra o parçaları yerli olarak üretmeye başladığını ve diğer takımlara da tedarik ettiğini gördüklerini belirten Bayraktar, bu durumu başka yarışmalarda da gördüklerini dile getirdi.

Bayraktar, çok yakın bir gelecekte dünya çapında böyle başarıya ulaşmış yüksek teknoloji girişimlerinin daha fazla duyulacağını vurgulayarak, "Sadece alışveriş, e-ticaret gibi değil de biyoteknolojiden tutun da tarım teknolojilerinden, akıllı sistemlerden insanlı ya da insansız derin teknoloji hatta bilimsel derinlik içeren teknoloji girişimlerinin çıkacağını hatta çıktığını, bunların dünyada daha fazla ses getireceğini değerlendiriyoruz." dedi.

TEKNOFEST'in kapılarını yarın sabah itibarıyla açacağını hatırlatan Bayraktar, "Kızılelma'mız orada, uçarak geldi. Bunun yanında Türk Yıldızları orada. Uluslararası gösteri filoları var. Yeni yeni sürprizler olacak." ifadesini kullandı.

Bayraktar, üzerinde çalışılan teknolojiler olduğunu belirterek, "Buradan yetişen genç kardeşlerimiz, geleceğin hızlı trenleri, inşallah o teknolojide görev alacaklar. Bugün de hızlı trenimizin açılışı vardı. Bunlar süper hızlı trenler olacak. Ona da şimdiden bir nesil yetişiyor." diye konuştu.

Daha sonra Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü öncülüğünde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'na katılan takımları ziyaret ederek başarı diledi.

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