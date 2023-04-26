Kocaeli'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme kazasında 9 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden 1 tır, 3 minibüs, 2 hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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