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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Kocaeli'de konuştu:

AA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Kocaeli'de konuştu:

KOCAELİ (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılındaki seçim; herhangi bir iktidar seçimi değil, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının rotasını belirleyecek olan seçimdir." dedi.

Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Kocaeli'de, İzmit Dernekler Yerleşkesi'nde sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Davutoğlu, gazetecilere, seçim sürecinin yaşandığını söyledi.

Seçimlerin önemine işaret eden Davutoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılındaki seçim; herhangi bir iktidar seçimi değil, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının rotasını belirleyecek olan seçimdir. Başarırsak çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatacağımız bir hikayemiz olacak. Türkiye'de farklı siyasi partilerdeydik ama bir seçim geldi ve bu seçimde biz milletin geleceği için kendi ve parti geleceklerimizi bir kenara bırakıp hikaye yazdık diyeceğiz." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın partilerinin ve ilkelerinin belli olduğunu anlatan Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Millet İttifakı'nın içinde cumhuriyeti kuran parti de var, demokrasiyi kuran parti de milliyetçi, muhafazakar gelenekleri temsil eden partiler de var. Geldiğimiz günden itibaren önce özgürlük alanlarında tam bir reform yapacağız. 15 Mayıs sabahından itibaren gençler istediğini yazabilecek. İsteyen vatandaş Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi, protesto edebilecek ve tutuklanmayacak. Kamu düzenini bozmayacak şekilde herkes gösteri ve yayın yapabilecek. Yargı, tümüyle kamu çıkarının ve kamu ilkelerinin takipçisi olacak. Toplumsal gelir adaletini hakim kılacağız. Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu düzene son vereceğiz."

Davutoğlu, toplantının ardından muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmit'teki programının ardından Gebze ilçesine geçen Davutoğlu, burada esnaf ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, dün yaşadığı küçük rahatsızlık nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Söz konusu sağlık olunca siyasi rekabetin unutulacağını belirten Davutoğlu, "Geçmiş olsun açıklaması yaptık. Sayın Cumhurbaşkanına acil şifalar diliyorum. Ailesine ve kendisine sağlıklı yıllar diliyorum. İnşallah tekrar böyle bir durum yaşanmaz, gerekli tedbirleri alıyorlardır." şeklinde konuştu.

Davutoğlu ve beraberindekiler, Gebze ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Çayırova ilçesi Fatih Caddesi’nde vatandaşları selamlayan Davutoğlu, Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Seçim vaatlerinden bahseden Davutoğlu, Türkiye'yi hep beraber inşa edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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