Karamürsel'de hayatını kaybeden emekli polis memurunun cenazesi defnedildi

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KOCAELİ (AA ) - Karamürsel ilçesinde, hayatını kaybeden emekli polis memuru İrfan Sezgin'in cenazesi toprağa verildi.

Evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren İrfan Sezgin (86) için Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Sezgin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Karamürsel Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Törene, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, siyasi partilerin ilçe başkanları ile meslektaşları ve yakınları katıldı.









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