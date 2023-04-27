Kartepe'de 85 noktaya 170 güvenlik kamerası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 85 noktaya 170 güvenlik kamerası yerleştirildi.



Kartepe Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda başlatılan çalışmada, çevre güvenliğinin arttırılması ve suça eğilimin azaltılması amacıyla 85 noktada 170 güvenlik kamerasının montajı yapıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yaptığı açıklamada, "Toplam 170 adet kameramızla, ilçemizde ve kentimizin giriş-çıkış noktaları da dahil olmak üzere tam 85 noktada 7/24 online kayıt yaparak emniyet, jandarma ve güvenlik güçlerimize yardımcı oluyoruz. Asayişin sağlanmasına destek oluyoruz." dedi.

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