Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık şüphelileri tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Nisan'da İzmit ilçesinde bir iş yerinden 200 bin lira değerinde kablo, kaynak motoru, matkap gibi malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri S.Y, Ü.Y. ve E.G. Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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