Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nden Adıyaman'a konteyner bağışı

KOCAELİ (AA) - Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (GGOSB), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesine 23 konteyner gönderdi.

GGOSB'den yapılan açıklamada, ağır kış şartlarının tam ortasına denk gelen deprem sonrası onlarca ailenin barınma sorunu yaşadığı Harmanlı'da, GGOSB yönetimi tarafından hibe edilen 23 konteynerin belde halkı için adeta can suyu olduğu belirtildi.



GGOSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan ve üyelerinin, beldeden gelen talep üzerine acil olarak 23 konteyneri, içinde temel yaşam malzemeleriyle depremzedelerin kullanıma sunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Deprem günü evleri yıkılan ve enkazdan sağ olarak kurtulan Zöhre Kuloğlu ile Sadife Ayra, Ceylan'a teşekkür ederek 'Sadece evimiz değil köyümüz de yıkıldı. Evlatlarımızı, komşularımızı toprağa verdik. Depremin ilk günlerinde köyde ayakta kalan sağlam evlere misafir olduk. Daha sonra bu konteynerler geldi. Adem Bey'e ve arkadaşlarına bağışları için çok teşekkür ediyoruz. Sadece biz yaşlılar değil, engelli çocukları olan ve yeni doğum yapmış ailelere de konteyner göndererek bize çok büyük iyilikte bulundular. Adem Bey ve tüm Gebze halkına bizlere yardım elini uzattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan ve hayırsever tüm milletimizden ve devletimizden razı olsun.' dediler. GGOSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan ise 'Deprem sonrası Adıyaman ilimizin Harmanlı beldesine 23 konteynerden oluşan prefabrik köy inşa ettik. Bu yardımların hiçbirini OSB bütçesinden kullanarak yapmadık. Bölge sanayicilerimizin desteği ve fedakarlıklarıyla afet bölgesine ulaştırdık. Destek veren sanayicilerimize minnetlerimi iletiyorum.' dedi."

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