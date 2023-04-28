Kocaeli'de pelikanın midesinden yarım litrelik pet şişe çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de pelikanın midesinden yarım litrelik pet şişe çıktı

AA

Kocaeli'de pelikanın midesinden yarım litrelik pet şişe çıktı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki doğal yaşam parkı Ormanya'da, bir pelikanın midesinden yarım litrelik pet şişe çıkarıldı.

Kartepe ilçesindeki Ormanya'da engelli kuşlar için hazırlanan "Pelikan Adası"ndaki bir pelikan, alana atılan yarım litrelik pet şişeyi yiyecek sanarak yuttu.

Ormaya'da görevli veteriner hekim tarafından pet şişe pelikanın midesinden çıkarıldı.

Doğal yaşam parkının sosyal medya hesabından, "Lütfen daha duyarlı olalım, kurallara uyalım. Maalesef doğada birçok yaban hayvanı dolaylı ya da doğrudan insan etkisi nedeniyle hayatını kaybediyor." paylaşımı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan ...
Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak mücadele edeceğiz (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak mücadele edeceğiz ...
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de konuştu:
Kocaeli'de bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçakla ...
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de konuştu:
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de konuştu:
Kocaeli'de 4 evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 4 evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nden Adıyaman'a konteyner bağışı
YEREL HABERLER Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nden ...
Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık şüphelileri ...
İzmit Körfezi'ne 6 bin balık yavrusu salındı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ne 6 bin balık yavrusu salındı
Kocaeli'de 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de 345 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 345 sikke ele geçirildi
Kocaeli'de beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de beton bariyere çarpan motosikletin ...
Kocaeli Valisi Yavuz, depremzedeleri ziyaret etti:
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz, depremzedeleri ziyaret etti:
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan ...
Otomobilinde tarihi obje ile yakalanınca evine baskın yapıldı; 460 adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilinde tarihi obje ile yakalanınca evine baskın ...
Köpeğe cinsel saldırı sanığına 5 ay hapis ve 600 TL ceza
YEREL HABERLER Köpeğe cinsel saldırı sanığına 5 ay hapis ve 600 TL ...
Kocaeli'deki limanda oy verme işlemi sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli'deki limanda oy verme işlemi sürüyor
DIGIAGE Oyun Geliştirme Kış Kampı, Bilişim Vadisi'nde sürüyor
YEREL HABERLER DIGIAGE Oyun Geliştirme Kış Kampı, Bilişim Vadisi'nde ...
Kartepe'de 85 noktaya 170 güvenlik kamerası
YEREL HABERLER Kartepe'de 85 noktaya 170 güvenlik kamerası
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden arıcılara 55 ton hibeli arı yemi desteği
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden arıcılara 55 ton ...
Karamürsel'de hayatını kaybeden emekli polis memurunun cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Karamürsel'de hayatını kaybeden emekli polis ...
Davutoğlu: İktidar kutuplaştırmak istedi, biz birleştirmek istiyoruz
YEREL HABERLER Davutoğlu: İktidar kutuplaştırmak istedi, biz ...
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Kocaeli'de konuştu:
YEREL HABERLER Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Kocaeli'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.