Vali Yavuz'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yavuz, yayımladığı mesajında, büyük ve güçlü Türkiye idealine alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, hayatı kolaylaştıran ve toplum hayatında çok önemli bir yere sahip olan emekçilerin, emeğin ve üretimin isimsiz kahramanları olduğunu belirtti.



Türkiye'nin istikrarını sürdürmesi ve her alanda gelişmiş ülkeler arasında anılmasının, devletin aziz milletiyle kurduğu sağlam bağlardan kaynaklandığına işaret eden Yavuz, 2200 yıllık devlet geleneğinin tezahürü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, tüm vatandaşlarına eşit imkanlar sunması ve insanı merkeze alan bir anlayışla politikalar üretmesi neticesinde daha güçlü bir yapıya ulaştığını vurguladı.



Vali Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Devletimiz bu gücünü, üreten ve ülkenin gelişmesine katkı sunan işçilerimiz, emekçilerimiz sayesinde kazanmıştır. En kutsal kazanç, alın teriyle kazanılan, helal kazançtır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de bu güzel temayı daha da anlamlandırmaktadır. Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. 1 Mayıs gününün taşıdığı anlamın bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir fonksiyon icra edebileceği kuşkusuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle; en yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışma gücünün kutlandığı bugünün dostluk, dayanışma ve bayram havası içinde geçmesini temenni ediyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

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