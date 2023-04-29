KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Büyükakın, yayımladığı mesajında, emeğin ve emek verenin çok kıymetli olduğunu belirterek, emek ve alın teri dökerek doğruluk, dürüstlük temelinde işini hakkaniyetle yerine getirenlerin baş tacı olduğunu bildirdi.



Özveriyle çalışmanın karşılığının maddiyatla ölçülemeyeceğine işaret eden Büyükakın, "Bizim gözümüzde işçi kardeşlerimizin emeği, maddi karşılığından çok daha büyük kıymettedir. Biz bunu ülkece Kahramanmaraş depreminde can kurtarma pahasına kendi canını hiçe sayarak göçük altında yemeden içmeden gece gündüz mücadele eden İtfaiyeci kardeşlerim, acil ekiplerimiz ve cesur madencilerimiz ile bir kez daha özümsedik." ifadelerini kullandı.



Büyükakın, bu nedenle bu yıl ki 1 Mayıs'ın, ülke için daha anlamlı ve büyük değerde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"Bu duygularla şehrimizin en ücra köşesinde dahi emeğiyle alın teriyle ülkemizin bugününe ve yarınlarına, kalkınmasına hizmet eden başta mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm işçi kardeşlerimizin daha müreffeh yarınlar temennisiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Özveriyle hiçbir karşılık beklemeksizin canı pahasına deprem bölgesinde görev yapanlar başta olmak üzere, ülkemin her köşesinde alın teri döken tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Nicesine sağlık ve huzurla erişmeyi diliyorum."









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