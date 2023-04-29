Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

D-130 kara yolu İzmit istikametinde ilerleyen M.T. idaresindeki 53 AAS 659 plakalı tır, Kullar Varyant Köprüsü mevkisinde virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tır sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-130 kara yolunun İzmit istikametinde trafik akışının aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu.

Tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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