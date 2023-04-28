Kocaeli'de tartıştığı ağabeyini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı ağabeyini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'nde dün ortak kullandıkları servis minibüsünün anahtarını isteme nedeniyle çıkan kavgada ağabeyini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan İlhan T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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