Kocaeli'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde matbaa ambalaj üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnönü Mahallesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova mevkisinde matbaa ambalaj üretimi yapan fabrikanın kurutma fırın bacasında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

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