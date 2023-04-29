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Kocaeli'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

AA

Kocaeli'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde M.K. (17) idaresindeki 16 ZB 138 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.K. ile araçtaki O.K, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan trafik ekipleri, ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle sürücüye para cezası uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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