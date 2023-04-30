Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde 1 servis minibüsü, 1 hafif ticari araç ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.K. ile D.B, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.





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