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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 480 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartepe ilçesi Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, 480 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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