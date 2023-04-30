Kocaeli'de teleferik projesi kapsamında panoramik kabin üretimine başlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunacak ve Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayacak teleferik projesi hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin 50 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüreceği Kartepe Teleferik Projesi'nde ilk durağı Derbent istasyonunun kaba inşaatının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattında ulaşımı sağlayacak 10 kişi kapasiteli 73 kabinin üretiminin İsviçre'de yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Dört tarafı panoramik camlı olan kabinlerde, doğayı ve Sapanca gölünün eşsiz manzarasının seyir keyfi yaşanarak Derbent’ten Kuzuyayla'ya teleferikle çıkılacak. Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. Sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 73 kabin hizmet verecek."

Panoramik camlı kabinlerin üretimine başlandığı anlatılan açıklamada, saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattının kot mesafesinin 1090 metre olacağı, başlangıç kotunun 331, varış kotunun ise 1421 metre olacağı, iki istasyon arasındaki mesafenin 14 dakikada aşılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.