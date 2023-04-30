2. Gebze Kitap Fuarı başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Gebze Belediyesince ikincisi düzenlenen kitap fuarı açıldı.



Gebze Kent Meydanı'nda düzenlenen fuara, Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, onur konuğu olarak katıldı.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, fuarla ilçenin önemli bir ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

"Bilgi hazinesi" kitapların, tüm duygu düşüncelerin, bilimin, sanatın, edebiyatın, teknolojinin, insan hayatının yaşadığı tüm faaliyetlerin kayıt altına alındığı, nesilden nesile aktarılmasına imkan veren yazılı belgeler olduğuna işaret eden Büyükgöz, "Asla ve asla kitaptan, yazılı belgeden vazgeçmemeliyiz. 'Söz uçar yazı kalır' atasözümüz bunu en güzel şekilde ifade ediyor. 'Google amcadan' her şeyi anında sorup öğrenebiliyoruz veya farklı dijital ortamlarda farklı kitap okumayı da yapabiliyoruz ama ne olursa olsun dokunup, hissederek okuduğunuz satırların kıymetini hiçbir şey karşılamaz." ifadesini kullandı.

Ortaylı da Gebze'deki yöneticilere teşekkür ederek, "2. Kitap Fuarı sağlam başlangıçtır. 200'ü aşkın yazarın celbedilmesi ayrı başarıdır. 1000'den fazla başlıktan söz ediliyor. Bunlar küçük rakamlar değil." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar, 10 Mayıs'ta sona erecek.

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