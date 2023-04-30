Kocaeli'de Acil Durum Merkezi inşa edildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince olası afetlerde faaliyet göstermesi amacıyla inşa edilen "Acil Durum Merkezi"nde geçici kabul aşamasına gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, afet anında merkezi yönetim için Acil Durum Merkezi kuruldu.

17 Ağustos 1999'da asrın felaketini yaşayan kentin afete hazır olması için çalışmaların sürdüğü anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"1999 Marmara depreminde yaşanan sorunlardan ders çıkaran Büyükşehir, olası afet durumlarında kullanılmak için Acil Durum Merkezi kurdu. Ocak ayında temeli atılan merkez prefabrik olarak inşa edildi. Olası afet durumlarında AFAD tarafından kullanılacak Acil Durum Merkezi’nde geçici kabul aşamasına geçildi."



Acil Durum Merkezi'nde 4 ofis, eğitim salonu, mutfak, depo, kış bahçesi, lavabolar ve soyunma odası yer alıyor.

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