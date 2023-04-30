KOCAELİ (AA) - Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) tarafından düzenlenen "DIGIAGE Oyun Geliştirme Kış Kampı" sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde Bilişim Vadisi Gebze Yerleşkesi'ndeki kampın son gününde, oyun geliştiricisi 28 takım, yatırım almak için projelerini tanıttı.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, 2018'de 50 bilgisayarla başlayan organizasyonun büyüyerek ve kaliteyi de arttırarak bu noktalara geldiğini anlattı.

Başlangıçtaki ilk hedeflerinin daha fazla oyun geliştirme isteği olana erişmek ve onlara imkan tanımak olduğunu belirten İbrahimcioğlu, bugüne kadar 20 bin oyun geliştiricisine ulaştıklarını aktardı.

İbrahimcioğlu, bu kamplarda 200 oyun geliştirildiğini, 70 de şirket kurulduğunu ve bu şirketlerden 7'sinin yatırım aldığını bildirdi.

- "DIGIAGE'in artık kendisi de bir şirket"

Kampları düzenlerken katılımcılardan yeni şeyler öğrendiklerini ve böylece kendilerini geliştirdiklerini vurgulayan İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"DIGIAGE'in artık kendisi de şirket. Kendisi de startup ve 2,5 milyon dolar değerleme üzerinden 500 bin dolar yatırım aldı. Yani biz de girişimci ruhuyla çalışıyoruz. Bu yıl DIGIAGE olarak oyun ekosistemini geliştirmek için kurduğumuz şirketle yatırım yapacağız. Amacımız kendimiz oyun geliştirmek değil, oyun geliştirenlerin gelişmesine olanak sağlamak. Yatırımcı olmak, onların altyapı ve eğitim süreçlerinde destek olmak. Artık bunu yapacak şirketimiz var. Bu şirket, bu kamp itibarıyla yatırımlarına başlıyor."

Serdar İbrahimcioğlu, normalde yılda iki kez düzenledikleri kampların sayısını arttıracaklarına değinerek, sözlerini, "Önümüzdeki dönemde DIGIAGE Balkan, DIGIAGE Orta Asya ve DIGIAGE Gulf, yani üç ayrı uluslararası kamp bizi bekliyor. Balkanlar'ı Makedonya'da, Orta Asya'yı Bakü'de, diğerini Dubai'de yapacağımız üç ayrı kampımız olacak. Dolayısıyla bugüne kadar gördüğümüz, yatırım yaptığımız arkadaşlarımızı oralara taşıyacağız. Kimini mentor olarak, kimini de direkt yatırımcıyla buluşturmak için taşıyacağız." diye tamamladı.

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