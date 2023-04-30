Kocaelili short track sporcuları Türkiye Şampiyonası'ndan 13 madalyayla döndü

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KOCAELİ (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Türkiye Şampiyonası'na Kocaeli'den katılan sporcular 13 madalya kazandı.

Palandöken Short Track Salonu'nda 27-30 Nisan tarihlerinde, Büyükler, Junior C, D, E, F ve G kategorilerinde Ankara, Erzurum, Samsun, Bursa, Kars, Ardahan ve Kocaeli'den 110'u kadın 217 sporcu, A ve Ümit Milli takımları ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ve altyapı takımı baraj sürelerini geçmek için mücadele etti.

Kocaeli'de 14 kulüpten 72 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği yarışlarda, farklı kategorilerde 5 sporcu birinci, 5 sporcu ikinci, 3 sporcu üçüncülükle sezonu tamamladı.

Yarışlarda, büyüklerde yarışan junior B kategorisi sporcusu Körfez Buz Spor Kulübü'nden Toprak Efe Eroğlu A milli takım ile TOHM, junior D kategorisinde Yurdum Gençlik Spor Kulübü'nden Elzem Taş yeniden TOHM sürelerini kaymayı başardı.

Junior C kategorisinde Yurdum Gençlik Spor Kulübü'nden Doğukan Erdoğan TOHM ve ümit milli takım, Muhammed Arda Atlı ise TOHM, junior D kategorisinde Kocaeli Gençlik Spor Kulübü'nden Elif Doğa Derin TOHM süresi elde eden sporcular oldu.

Yarışmalarda, junior E kategorisinde de Buz Ailesi Spor Kulübü'nden Muhammed Çukan ve Kuzey Okan ile Kocaeli Buz Sporları Kulübü'nden Damla Abdulrezzak, alt yapı takım sürelerini elde etti.

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