Kocaeli'de durdurulan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İzmit ilçesinde durdurulan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili A.S. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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