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Bakan Kurum, İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Töreni'nde konuştu: (1)

AA

Bakan Kurum, İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Töreni'nde konuştu: (1)

KOCAELİ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nden 8 milyon ton çamurun temizleneceğini belirterek, "Körfez'imizin dipten dirilişine vesile olacak bu çalışmayla deniz ekosistemini koruma altına alacağız. Böylelikle sadece Kocaeli'miz değil, emin olun tüm Marmara'mız tertemiz hale gelecek." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, İnterteks Alanı'nda düzenlenen İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Töreni'ne katıldı.

Kurum, bugün İzmit Körfezi'nde dirilişi dipten başlattıklarını, el birliğiyle "Marmara Yeniden Büyük Körfez Projesi"ni hayata geçirdiklerini kaydetti.

Hazreti Mevlana'nın "Gelin bağa yeşiller kuşanan doğayı görün. Her köşede bir çiçek dükkanı açan doğayı görün. Güller gülerek sesleniyor bülbüllere; susun, susarak doğayı görün." sözünü hatırlatan Kurum, cennet vatanın taşına, toprağına, havasına, suyuna hayran, güzel Anadolu'nun her bir karışına sevdalı olduklarını dile getirdi.

Kurum, en kıymetli, en değerli hazineleri olan Marmara Denizi'ni, dibinde yüzen balıkları, kenarında yaşayan canlıları, üstünde uçan kuşlarıyla korumanın, en asli vazifeleri olduğunu vurgulayarak, bunun için 5 yıl önce başlattıkları "Sıfır Atık Mavi" seferberliğiyle sadece Marmara Denizi'ni değil, ülkenin üç tarafını çevreleyen mavi vatanı, nehirleri, akarsuları, gölleri koruma altına aldıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttükleri "Sıfır Atık Mavi" seferberliğiyle 180 bin ton çöp toplandığını aktaran Kurum, su kaynaklarındaki karasal kökenli kirliliğin önüne geçtiklerini, Van, Mogan ve Beyşehir göllerinde dip çamuru temizliği yaptıklarını, göllerin artık daha temiz olduğunu ifade etti.

Kurum, Marmara Denizi'nin 2021'in baharında büyük bir müsilaj (deniz salyası) problemiyle karşı karşıya kaldığını anımsatarak, başta Marmara Belediyeler Birliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Başkanlığı olmak üzere tüm il ve ilçe belediyeleri, bilim insanlarıyla STK'larla büyük bir seferberlik başlattıklarını belirtti.

Bakan Kurum, 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı ile etkili bir mücadele süreci yürüttüklerini, Marmara Denizi'nde müsilajı temizlediklerini, 2 yıldır herhangi olumsuz bir durumla da karşılaşmadıklarını vurguladı.

- "Marmara'mız için tarihi bir gün"

Marmara Denizi ve Adaları, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettiklerine değinen Kurum, şöyle devam etti:

"Marmara Denizi'mizi en güzel, en temiz haliyle evlatlarımıza bırakacak çok özel bir çalışma yürütüyoruz. Bugün Kocaeli'miz için Kocaeli'nin geleceği için tarihi bir gündür. Marmara'mız için tarihi bir gündür. Bu çalışmayla İzmit Körfezi'mizi, dibinde onlarca yıl birikmiş ve burada balıkların yaşayamadığı, insanlarımızın yanında gezerken etkilendiği 8 milyon ton çamurdan kurtaracağız. 8 milyon ton çamuru temizleyeceğiz. Körfezi'mizin dipten dirilişine vesile olacak bu çalışmayla deniz ekosistemini koruma altına alacağız. Böylelikle sadece Kocaeli'miz değil, emin olun tüm Marmara'mız tertemiz hale gelecek."

AK Parti'nin ne dediyse yaptığını dile getiren Kurum, "Marmara'nın doğusunda başlattığımız bu projeyi sadece İzmit Körfezi'mizde değil, bütün Marmara çevresinde yapacağız. İnşallah, yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren Körfezi'mizi, Marmara Denizi'mizi en güzel, en temiz, en doğal haliyle gençlerimize bırakacağız." dedi.

Kurum, Kocaeli'nin 1999 Marmara depreminin ardından beraberlik içerisinde çaresizliğe yenik düşmediğine işaret ederek, zorluklara direnmekten hiçbir zaman vazgeçmeyen Kocaeli'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde el birliğiyle yeniden imar, inşa ve ihya ettiklerini anlattı.

Kenti hep birlikte ayağa kaldırdıklarını, yepyeni bir başlangıçla yıkılan her evin yerine daha güzel, sağlıklı ve güvenlisini yaptıklarını dile getiren Kurum, Kocaeli'de TOKİ ile okullardan hastanelere, stadyumlardan üniversitelere onlarca sosyal donatıyla birlikte 9 bin konut inşa ettiklerini, şu an halihazırda 2 bin 275 konutun inşa çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kurum, Kocaeli'ye yaptıkları yatırımları hiçbir zaman yeterli görmediklerini belirterek, "İlk Evim, İlk İşyerim" kampanyasıyla kentte 5 bin 200 sosyal konut ve 450 sanayi dükkanı inşa edeceklerini, ayrıca 1500 konutluk arsayı da Kocaelililerin hizmetine sunduklarını, kuraların çekildiğini ve hak sahiplerinin belirlendiğini kaydetti.

(Sürecek)

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