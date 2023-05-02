Bakan Kurum, İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Töreni'nde konuştu: (2)

KOCAELİ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bir tarafta ne var biliyor musunuz? 'Dev projeleriyle yükselen Türkiye' diyen Cumhur İttifakı'mız var. Diğer tarafta ne var? Türkiye'ye dair, Kocaeli'ne dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, İnterteks Alanı'nda düzenlenen İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Töreni'nde yaptığı konuşmada, İzmit'te Cedit, Çayırköy Sekbanlı, Körfez'de Barbaros Mahallesi, Gölcük, Dilovası Tavşancıl, Çayırova İplikderesi kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Gölcük'te Denizevler Mahallesi'ndeki 200 bin metrekarelik riskli alandaki hak sahiplerini, Sivritepe Mahallesi'nde yapılan konutlara yerleştirdiklerini anlatan Kurum, benzer süreci Körfez Kabakoz'da yürüttüklerini, bu alanı da Derince Körfez kentsel dönüşüm projesi 3. etabına taşıyacaklarını aktardı.

Bakan Kurum, Gölcük Merkez ve Çayırova Şekerpınar Mahallesi'ndeki sağlıksız yapılar ile küçük sanayilerin taşınmasına yönelik çalışmalara da devam ettiklerini bildirdi.

2019 seçimlerinde verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kurum, "Dilovası Kömürcüler OSB'mizi kapattık ve Dilovası daha temiz olacak. O bölgede makine üretiminin yapıldığı, yeni sanayi, temiz sanayi bölgesinin kurulması için çalışmalarımızı başlattık. Ve hemen orada vatandaşlarımızı taşıyacağımız konutlarımızın da inşa süreci, arsa planlama süreci devam ediyor. İnşallah bu projeyle Dilovası'ndaki kardeşlerimiz daha huzurlu yaşayacaklar." diye konuştu.

Gölcük Dumlupınar Mahallesi'nde şehrin içine sıkışıp kalan sanayi sitesini Hisareyn'de yaptıklarına değinen Kurum, böylece hem şehrin merkezini görüntü ve gürültü kirliliğinden kurtardıklarını hem de esnafa çalışacakları daha konforlu, modern, sağlıklı ortam sağladıklarını anlattı.

Bakan Kurum, bunun yanı sıra yeşilin ve mavinin şehri Kocaeli'ye, millet bahçeleri kazandırarak yeşil alan miktarını artırdıklarını, kente 3,8 milyon metrekare büyüklüğünde 14 millet bahçesi yaptıklarını söyledi.

Sevdalı oldukları millete hizmetleri yapmak için çalıştıklarını ve dar gününde her zaman vatandaşların yanında durduklarını aktaran Kurum, "Bizi ararsanız, 'Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, vatanımızı asla bölemeyeceksiniz.' diyen liderimiz, Genel Başkanı'mız, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulursunuz, dizinin dibinde bulursunuz." dedi.

Seçime çok az kaldığını anımsatan Kurum, "Bir tarafta ne var biliyor musunuz? 'Dev projeleriyle yükselen Türkiye' diyen Cumhur İttifakı'mız var. Diğer tarafta ne var? Türkiye'ye dair, Kocaeli'ne dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var. Bak biz bugün Kocaeli'ne geldik, 120 milyon dolarlık bir projeyi, çevre projesini Kocaeli için başlatıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var"

Bakan Kurum, bir tarafta ülkeyi ihya ve inşa edenlerin, diğer tarafta ise milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanların olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Ülkemizi 100 yıl geri götürmek isteyenler var. Siyasi geçmişlerinde milletin tek bir derdine çare olamayan Cumhuriyet Halk Partisi var. İHA'lara, SİHA'lara ne diyorlar? 'Seçimden sonra dokunacağız.' diyorlar. Kardeşim, o SİHA'lara, o İHA'lara, o Akıncı'ya Kocaeli'miz, Kocaeli'nin gençleri, Türkiye'nin gençleri dokundurur mu sana? Dokundurmaz, izin vermez.

Bir tarafa bakıyorsunuz, 'Türkiye'nin milli savunma sanayisi, dünyaya meydan okusun, dünyayla yarışsın.' diyenler var. Bir tarafta Tayyip Erdoğan, diğer yanda 'Londra'daki tefecilerden borç alacağım.' diyenler var. Diğer tarafta yerli, milli ekonomimizin güçlü olması için İstanbul'da finans merkezi inşa edenler, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek için mücadele edenler, gece gündüz çalışanlar var. Bir tarafta şehirlerimizi çarpık kentleşmeye terk eden, tek bir konut bile dönüştüremeyen, depremlerde, sellerde yangın bölgelerinde 1-2 saatten fazla uğramaktan başka bir şey yapmayan ve depremin üzerinden siyaset yapanlar var. Ben 55 gün kaldım orada, şeref duydum, onur duydum."

İstanbul'da deprem bütçesinin 6 kat düşürüldüğünü söyleyen Kurum, "Nereye harcadılar parayı? Reklama, algıya, çeşmeye, musluklara. 6 kat düşürdüler. Dediler ki, '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz. Her yıl 20 bin konut sözü ve 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz.' dediler. 4 yıl geçti. 4 koca yıl. Ne oldu? 1500 konutun anahtarını teslim edemediler. Şimdi sözünü tutmayanların, temelini attığımız metroları bile bitiremeyenlerin, diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran, 5 milyon vatandaşımızı güvenli evlere taşıyan, Türkiye’yi demir ağlarla ören AK Parti var, Cumhur İttifakı'mız var, Cumhurbaşkanı'mız var." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, CHP'nin 4 yıl önceki seçimlerde, "Martın sonu bahar olacak" dediğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ne hikmetse biz o baharı ne İstanbul'da ne Ankara'da ne de İzmir'de bir türlü göremedik. Tam 4 yıl oldu. Bu şehirler, bu millet baharı bir türlü göremedi. Ama ne gördük biliyor musunuz? Yalancı baharı gördük. Yolda kalan otobüsler gördük. Kardan kapanan yollar gördük. Bir türlü bitmek bilmeyen metro hatları gördük. Meydanlarda söz verilip, sözlerin tutulmadığını gördük. Her şeyi gördük ama hizmet göremedik, eser göremedik. Yatırım hiç göremedik.

Ve şimdi Kılıçdaroğlu kalkmış ne diyor; 'Yine baharlar gelecek.' diyor. Sizin vadettiğiniz yalancı bahardan bu millete ne hayır geldi ki, şimdi buradaki kardeşlerimiz, Kocaeli'miz, 81 ilimiz sizden yeni baharlar beklesin, hizmet beklesin, hayır beklesin. Ben şimdi, Kocaelili hemşehrilerime soruyorum. 14 Mayıs'ta 'Doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan' diyecek miyiz? 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mızı, Cumhur İttifakı'mızı rekor oyla destekleyecek miyiz?"

Bakan Kurum, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dip çamuru temizliği çalışmasını başlattı.

Programa, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Kocaeli milletvekili adayları ve ilgililer katıldı.

(Bitti)

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