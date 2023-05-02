Kocaeli'de bir kişi, kendini kargocu olarak tanıtan şüpheli tarafından öldürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kendini kargocu olarak tanıtan şüphelinin, evinin kapısında silahla yaraladığı kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ne motosikletle gelen bir kişi, Serkan K'nin (44) evinin kapısının zilini çaldı.

Şüpheli, kapıyı açan kişiden kargo getirdiği gerekçesiyle Serkan K'yi çağırmasını istedi. Kapıya gelen Serkan K. daha sonra şüpheli tarafından 5 el ateş edilerek yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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