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İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizliği başladı

AA

İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizliği başladı

KOCAELİ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında çamur çekimine başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla İnterteks Alanı'nda düzenlenen İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Töreni'nde konuşan Vali Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sessiz ve büyük bir devrim gerçekleştirdiğini belirterek, hayal olan ne varsa gerçekleştirildiğini söyledi.

Savunma sanayisinde milli muharip uçak KAAN'ın motor çalıştırdığını ve taksi yaptığını, TCG Anadolu'nun hizmete alındığını dile getiren Yavuz, "Dün teknoloji peşinde koşan, bize gelişmiş imkanları paramızla dahi vermeyen küresel güçlere karşı artık Türk milleti 'Biz de varız.' diyor. İşte bu iddialı duruş, bu milli duruş bizim bekamızın da elbette garantisidir. Büyük Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti, elbette aziz milletimizin omuzları üzerinde yükselecektir. Aziz milletimiz hizmet edenleri de asla unutmayacaktır, kalbine ve gönlüne yazacaktır." ifadelerini kullandı.

Yavuz, bugün de devrim niteliğinde bir hizmet için bir arada olduklarını aktararak, çalışmanın hayata geçirilmesi için emek verenlere teşekkür etti.

- "Temizlik yapacağımız alan 656 futbol sahası büyüklüğünde"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da büyük bir çevre projesi başlattıklarını kaydetti.

İzmit Körfezi'nin ucunda yıllardır biriken çamur olduğuna işaret eden Büyükakın, bunun içinde ağır metaller, azot, fosfor ve kurşun bulunduğunu anlattı.

Büyükakın, bunların temizlenmesi gerektiğini vurgulayarak, bu anlamda TÜBİTAK ve İstanbul Üniversitesiyle çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Çalışmalarla çamurun nasıl temizleneceğini planladıklarını aktaran Büyükakın, "Bugün körfezin uç tarafındaki çamuru almaya başlıyoruz. 5 yıllık bir proje. 120 milyon dolarlık bir proje." dedi.

Büyükakın, proje bütçesinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandığını dile getirerek, "Gemi vasıtasıyla denizin dibindeki çamur borularla çekilecek. Membran dediğimiz sistemin içine alınacak, sulandırılarak. Su, denize geri bırakılacak. Kirli olan, denizden alınması gereken çamur ise bertaraf için alandan uzaklaştırılacak. Temizlik yapacağımız alan 656 futbol sahası büyüklüğünde. Bizler sizin gibi insanlara hizmet etmekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.

- Projenin 5 yılda tamamlanması planlanıyor

İki etaplı proje kapsamında 720 hektarlık alanda yaklaşık 8 milyon ton dip çamuru temizlenecek.

Projenin ikinci etabının hayata geçirilmesi sonrası İzmit Körfezi'nin eski günlerine kavuşarak adeta "dev bir akvaryum" görünümü kazanması bekleniyor.

Çamurun dipten borularla çıkarılarak İzmit Atletizm Pisti'nin arkasına kurulan "susuzlaştırma tesisi"ne taşınacağı projenin 5 yılda tamamlanması planlanıyor.


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