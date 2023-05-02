Bakan Kurum, İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Tesisi'ni inceledi:

KOCAELİ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mogan Gölü'nde, Beyşehir Gölü'nde, Van'da dip çamuru temizliği nasıl yapıldıysa, burada da aynı anlayışla bakanlığımız, belediyelerimiz ve vatandaşımızla el ele vereceğiz, Kocaeli'mizi yeniden tertemiz hale getirecek, masmavi körfezimizi huzur içerisinde gezebildiğimiz, koşabildiğimiz, oynayabildiğimiz hale kavuşturmak için tüm ekibimizle gece gündüz çalışacağız." dedi.

İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Tesisi'nin açılışını gerçekleştiren Kurum, beraberindekilerle tesis ve laboratuvarda incelemelerde bulundu, dip çamuru temizleme aşaması konusunda yetkililerden brifing aldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, bugünün, Marmara için tarihi bir gün olduğunu ve gençlere tertemiz Marmara kazandırabilmek için bu mücadeleyi yaptıklarını söyledi.

2021'deki müsilaj (deniz salyası) sorunuyla başlattıkları seferberlik kapsamında Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile ortak çalışma yürüttüklerini anlatan Kurum, "Bugün ilk etabını başlattığımız ve 120 milyon dolarlık, yaklaşık maliyeti 2,5 milyar lirayı bulan Kocaeli Körfezi'mizdeki yaklaşık 8 milyon ton dip çamurunu temizliyoruz. Bu dip çamuru arkadaşlar, düşünün, içinde canlılarımız, balıklarımız yaşamaya gayret ediyor. Kenardaki çamurun bile kokusundan rahatsız oluyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, ekolojik dengeyi eski haline getirebilmek için açılan tesiste, dip çamuruna kimyevi maddelerle çökeltme işlemi uygulandığını, geotekstil keçelerle ayrıştırıldıktan sonra deniz suyunun tekrar salındığını, kirli çamurun kurutulup bertaraf edildiğini ve temiz kısmının ise deşarj edildiğini anlattı.

Çevreye sevdalı bir liderin çalışma arkadaşları olduklarını vurgulayan Kurum, bir taraftan yeşil alanları artırdıklarını, diğer taraftan da mavileri, denizleri, gölleri, akarsuları tertemiz hale getirecek çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

- "Denizlerimizde müsilaj görülmesin istiyoruz"

Bakan Kurum, Türkiye adına çok önemli çalışmayı bugün başlattıklarını belirterek, "İnşallah hızlı şekilde bu temizliği yapacağız. Mogan Gölü'nde, Beyşehir Gölü'nde, Van'da dip çamuru temizliği nasıl yapıldıysa, burada da aynı anlayışla bakanlığımız, belediyelerimiz ve vatandaşımızla el ele vereceğiz, Kocaeli'mizi yeniden tertemiz hale getirecek, masmavi körfezimizi huzur içerisinde gezebildiğimiz, koşabildiğimiz, oynayabildiğimiz hale kavuşturmak için tüm ekibimizle gece gündüz çalışacağız." şeklinde konuştu.

Marmara Denizi'nde 24 saat esaslı deniz uçakları ve insansız hava araçlarıyla denetim yaptıklarını aktaran Kurum, ulusal ve uluslararası geçiş yapan gemilerin körfezi kirletmemesi adına anbean takipte olduklarının altını çizdi.

Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstiyoruz ki, bir daha denizlerimizde müsilaj görülmesin, müsilaj problemi yaşanmasın. Aynı zamanda atık su arıtma tesisleri teknolojisinde de iyileştirme yapıyoruz. Ortaya koyduğumuz 22 maddelik eylem planlarını hayata geçiriyoruz. Tabii burada belediyelerin de sorumlulukları var. Belediyeler de üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirmek zorundalar. Yapmazlarsa bu manada atılması gereken adımları atacağız.

İş programı imzaladık. Bu iş programı çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Yalova'nın, Bursa'nın, Balıkesir'in yapması gereken işler var ve bunları da takip ediyoruz. Yapılmaması durumunda da milletimizi hiçbir zaman o beceriksizlerin, liyakatsizlerin eline bırakmadık, bırakmayacağız. Marmara'mıza, Türkiye'mize, mavi vatanımıza hep birlikte sahip çıkacağız."

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