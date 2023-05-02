Darıca 3. Kitap Fuarı başladı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Darıca Belediyesince 3'üncüsü düzenlenen kitap fuarı açıldı.

Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanındaki fuarda 100 yayınevi, 1 milyon kitabı okuyucularıyla buluşturuyor.

Açılış törenine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Bıyık, fuarın ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını belirterek, bu durumun kitap fuarını geleneksel hale getirmekle ne kadar doğru bir iş yaptıklarının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Kitap fuarı, 9 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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