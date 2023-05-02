Özel gereksinimli bireyler "Elimi Tut ve Benimle Yürü" etkinliğiyle Kocaeli'yi gezdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Özel gereksinimli bireylerden oluşan bir grup, "Hayat Senin" projesi kapsamında hızlı trenle geldikleri Kocaeli'de "Elimi Tut ve Benimle Yürü" etkinliği gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ve Halkbank ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşların paydaşlığında gerçekleştirilen "Hayat Senin" projesi çerçevesinde yüksek hızlı trenle Ankara'dan yola çıkan Saray Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde hizmet alan 34 özel gereksinimli birey, beraberindeki görevlilerle Kocaeli'ye geldi.

İlk defa hızlı tren deneyimi yaşayan özel gereksinimli bireyler, İzmit Garı'nda Halkbank Kocaeli Koordinatörlüğü ve Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü ekipleri tarafından karşılandı.

İlk olarak Kocaeli Jandarma Genel Komutanlığı'nda düzenlenen gösterileri izleyen misafirler, daha sonra İzmit'teki Gayret Gemi Müzesi'ni gezdi. Grup, son olarak Sahil Güvenlik Komutanlığının hücumbotu ile körfez turu yaptı.

Medikal Turizm Derneği Başkanı Sinan İbiş, AA muhabirine, "Hayat Senin" projesinin bazı bakanlıklar ile birçok kamu ve özel sektör kuruluşunu bir araya getiren büyük bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

Projenin temel amacının obeziteyle mücadele ve sosyal anlamda insanların yaşamına hareketlilik katmak olduğunu dile getiren İbiş, bu kapsamda Halkbank Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD'nin işbirliği yaptıklarını kaydetti.

İbiş, amaçları doğrultusunda paydaşlarıyla insanları bir araya getirerek sosyal anlamda kaynaşma sağladıklarını dile getirerek, "Bugün 'Elimi Tut ve Benimle Yürü' etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bu bizim beşinci etkinliğimiz." diye konuştu.

- "Hızlı trenle tanıştırdık"

Etkinlik kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bulunan bireyleri hızlı trenle tanıştırdıklarını, bütün engelliler ve onlara hizmet edenlerin eşit haklara sahip olduğunu belirten İbiş, şunları kaydetti:

"Bizler de onları desteklemek için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımızın en büyük ihtiyacı aslında topluma katılım süreçleri. Şimdi yüzler daha çok gülüyor. Yarın çok daha büyük bir mutluluğa uyanacak herkes. Toplumsal bilinçlendirme ve farkındalık anlamında çok iyi. Geçen hafta da başka bir grupla buradaydık. Herkesin mutlu olması çok güzel bir şey, amacımız da bu. Aslında mutluluk ekmek sonuçta yine mutluluk biçmek."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.