Kocaeli'de bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan strafor yüklü kamyonetin sürücü yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Barış Mahallesi mevkisinde İ.K. idaresindeki 41 TM 310 plakalı strafor yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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