Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ö.Y'nin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

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